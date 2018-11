Empfehlung - Alle wollen „etwas Schönes“ für Emlichheim

Emlichheim Seit Monaten wabert ein Gerücht durch Emlichheim: Der Discounter Lidl will seinen Markt an der Ringer Straße aufgeben und an anderer Stelle im Dorf neu und vor allem größer bauen. Ein perfekter Standort wäre die große, grüne Fläche am Bahngleis, die von Ladestraße, Wiggerskamp und Rewe-Parkplatz umfasst wird. Dieses Gerücht lässt der Emlichheimerin Betty Alsmeier keine Ruhe. Sie will nicht, dass eine der letzten großen, grünen Flächen im Ort bebaut wird – schon gar nicht mit noch einem Supermarkt. Betty Alsmeier trauert noch dem alten Bahnhof mit den imposanten Bäumen nach. Beides musste im Jahr 2010 einem K+K-Markt weichen. „Nicht noch einmal...“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/alle-wollen-etwas-schoenes-fuer-emlichheim-264179.html