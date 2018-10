Albert Stegemann weiter CDU-Chef in Emlichheim

Laar Der CDU-Samtgemeindeverband Emlichheim hat seinen Vorstand im Heimathaus in Laar mit sehr guten Ergebnissen neu gewählt. Als Vorsitzender wurde Albert Stegemann mit 100 Prozent für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Stegemann, der auch die Grafschaft Bentheim und das südliche und mittlere Emsland als Bundestagsabgeordneter in Berlin vertritt, kündigte einen motivierten Wahlkampf für die Landrats- und Europawahl am 26. Mai an.

Die letzten beiden Jahre der Arbeit der CDU in Emlichheim war geprägt von den Bundes- und Landtagswahlen aber auch von inhaltlichen Veranstaltungen. Zu den bevorstehenden Wahlen im Mai 2019 meinte Stegemann: „Mit Jens Gieseke für die Europawahl und Uwe Fietzek für die Landratswahl haben wir von der CDU hervorragende Kandidaten für die Grafschaft Bentheim und das Emsland.“

Insbesondere freute sich der Bürgermeister der Gemeinde Laar, Gerhard Trüün, dass die Mitgliederversammlung im Heimathaus an der Mühle in Laar stattfand. Aus der Samtgemeinderatsfraktion berichtete Fraktionsvorsitzender Fritz Berends.

Besondere Aufmerksamkeit galt auch den langjährigen Mitgliedern, die für 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt wurden. Im neuen Vorstand der CDU Emlichheim sind Albert Stegemann (Vorsitzender), Hannegret Scholten und Heinz Snippe (stellvertretende Vorsitzender, Hildegard Vette (Geschäftsführerin), Arne-Jan Helweg (Schatzmeister), Gisela Kaalmink (Schriftführerin), Heinz-Jürgen Helweg (Mitgliederbeauftragter), Andre Ensink, Frank Harland und Hindrik-Jan Kampert (alle Beisitzer).