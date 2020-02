Empfehlung - Aktion „Saubere Landschaft“ in Emlichheim

Emlichheim Bürgermeister Heinrich Strenge und Gemeindedirektorin Daniela Kösters rufen alle Einwohner und Einwohnerinnen in Emlichheim wieder zur alljährlichen Aktion „Saubere Landschaft“ auf. Die Teilnehmer treffen sich am Samstag, 7. März, um 9 Uhr auf dem Bauhof der Gemeinde Emlichheim an der Mühlenstraße 67. Müllsäcke und Handschuhe werden von der Gemeinde gestellt. Wie in den vergangenen Jahren werden sich auch Mitglieder des Gemeinderates an der Säuberungsaktion beteiligen und achtlos weggeworfenen Müll und Unrat aufsammeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/aktion-saubere-landschaft-in-emlichheim-345777.html