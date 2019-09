Afrikanische Rhythmen in Emlichheim

Die Musikschule Niedergrafschaft lädt zu einer außergewöhnlichen musikalischen Aufführung: Zu Gehör gebracht wird am Sonnabend, 9. November, ab 19 Uhr in der altreformierten Kirche in Emlichheim die „Missa Kwela – Missa brevis et solemnis“.