Änderung der Umleitung K14 in Wilsum ab Mittwoch

Wilsum Ab Mittwoch, 11. März, fahren die Busse der Linie 10 ab der Haltestelle Wilsum Gewerbegebiet über Ridder zur Haltestelle Eichenallee beziehungsweise umgekehrt. In Fahrtrichtung Emlichheim wird die alte Haltestelle Gewerbegebiet am Grenzlandmarkt bedient. Die Haltestelle Volksbank entfällt. Ersatzhaltestellen sind hier die Eichenallee oder das Gewerbegebiet. Weitere Haltestellen an der Umleitungsstrecke werden nicht bedient. Die Ersatzhaltestellen Zaggers-Ridder und Maardink entfallen wieder, da die Molkerei wieder regulär bedient wird.