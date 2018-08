Achtjährige Radfahrerin in Emlichheim leicht verletzt

Emlichheim Ein achtjähriges Mädchen hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Emlichheim leicht verletzt. „Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Berliner Straße in Richtung Volzeler Mühlenweg. Kurz vor der dortigen Baustelle überquerte sie die Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. Das Mädchen stürzte auf die Straße und verletzt sich dabei leicht. Wie die Polizei berichtet, musste sie jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.