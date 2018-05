Empfehlung - Acht Feuerwehren bei Brand im Bathorner Moor

Bathorn. Auf einer Torffläche am Bathorner Diek in Hoogstede ist am Dienstagnachmittag ein Traktor in Brand geraten. Als der mit Grubberarbeiten beschäftigte Fahrer bemerkte, dass sein Fahrzeug plötzlich zu glühen begann, steuerte er den Traktor gerade noch rechtzeitig auf einen befestigten Weg. Wenig später stand das Fahrzeug in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/acht-feuerwehren-bei-brand-im-bathorner-moor-235359.html