Empfehlung - Abschlüsse an der Altenpflegeschule erlangt

EmlichheimSchulleiterin Birgit Sanders hob in ihrer Laudatio vor allem die Leistungen von Melanie Gaber, Sebastian Andrée und Kadir Genc während der Ausbildung und in den Abschlussprüfungen hervor. Sanders ging dann auch auf Änderungen in der Verordnung über berufsbildende Schulen (BbS-VO) ein, die seit 2016 umgesetzt werden müssen. Der Kursus 34 sei der erste Kursus mit einem geänderten Prüfungsprozedere gewesen. Am 1. Januar 2020 trete das Pflegeberufegesetz inkraft und zum Schuljahr 2020/2021 biete die jetzige Altenpflegeschule die Ausbildung nicht mehr an. Aus der Berufsfachschule Altenpflege werde „Denkwerk – Zentrum für Bildung im Gesundheitswesen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/abschluesse-an-der-altenpflegeschule-erlangt-316493.html