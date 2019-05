81-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall in Ringe

Hoogstede/Ringe Ein 81-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Freitag tödlich verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Kanalstraße (K19) in Richtung Emlichheim unterwegs. Wie die Polizei berichtet, erfasste ihn ein Autofahrer beim Überholen. „Der Radfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort“, heißt es im Polizeibericht.

Der 58-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Die genaue Unfallursache sei noch nicht bekannt.

Die K19 ist für die Bergungs- und Aufräumarbeiten zur Zeit voll gesperrt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie können sich bei der Polizei in Emlichheim oder Nordhorn melden.