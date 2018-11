Empfehlung - 5er-BMW steht in Emlichheim plötzlich in Flammen

Emlichheim Gegen 18.50 Uhr hat ein Autofahrer am Dienstag auf der Aatalstraße in Emlichheim plötzlich Qualm bemerkt, der aus dem Motorraum seines 5er-BMW aufstieg. Kurz darauf stand das gesamte Auto in Flammen. Der Mann, der alleine in dem Wagen gesessen hatte, konnte sich zuvor in Sicherheit bringen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/5er-bmw-steht-in-emlichheim-ploetzlich-in-flammen-267353.html