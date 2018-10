5. Irische Nacht in Neugnadenfeld am 17. November

Das Dorfgemeinschaftshaus Neugnadenfeld verwandelt sich am 17. November für einen Abend in eine urige, irische Kneipe – mit allem, was dazugehört. Das Interesse an den „Irischen Nächten“ war enorm. Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag um 8 Uhr.