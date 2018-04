Empfehlung - 400 bunte Ballons begleiten Willi Koop in den Ruhestand

Emlichheim. Allzu oft ist Willi Koop in den mehr als 40 Jahren als Schwimmmeister und Betriebsleiter des Hallenbads Emlichheim nicht sprachlos gewesen. Am Sonnabend fehlten ihm allerdings erst einmal die Worte, als er gegen kurz nach 11 Uhr seinen Arbeitsplatz zum letzten Mal verließ und sich mit seinem geschmückten Fahrrad plötzlich in einem Meer aus bunten Luftballons wiederfand. Hunderte Emlichheimer waren gekommen, um ihn mit einer Überraschungsaktion in den Ruhestand zu verabschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/400-bunte-ballons-begleiten-willi-koop-in-den-ruhestand-231105.html