Empfehlung - 3593 Starts bei „Fahrrad-4-Tagen“ in Laar

Laar „Hallo Gerd!“ - „Ach, du auch hier?“ - „Man trifft hier Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat.“ - „Eine ganz tolle Stimmung unterwegs und hier im Sportpark.“ Viele Radfahrerinnen und Radfahrer kehren bei strahlendem Sonnenschein begeistert von ihrer Tour rund um Laar und in den benachbarten Niederlanden zurück. Auch Anna und Heinrich Markert aus Uelsen sind gerade von der 24 Kilometer langen Mittwochtour der 23. Laarer „Fahrrad-4-Tage“ zurückgekehrt. „Wir hatten schon häufiger von der Veranstaltung in Laar gehört und finden es beeindruckend, was hier angeboten wird“, meinen sie und genießen nun in einem Gespräch mit einem Mitglied der Organisationsgruppe die Atmosphäre auf der Terrasse am Clubheim des SV Grenzland Laarwald.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/3593-starts-bei-fahrrad-4-tagen-in-laar-312256.html