31-Jähriger stirbt nach Unfall in Laar

Laar Am frühen Mittwochmorgen ist es auf dem Brookdiek in Laar zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann aus dem niederländischen Hoogeveen wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 5.15 Uhr mit seinem Fiat Ducato in Richtung Coevorden unterwegs. Anfangs einer dortigen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen einen größeren Stromverteilerkasten aus Beton. Der 31-jährige Fahrer überlebte den Aufprall nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.