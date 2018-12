30 Kilogramm Stockfisch für 200 Gäste in Hoogstede

Die Mitglieder des Heimatvereins Hoogstede-Arkel haben sich vorgenommen, die Vergangenheit lebendig zu halten. Am Sonnabend boten sie auf dem Hof Weuste an der Vechte zum 14. Mal das Stockfischessen an. Und 200 Interessierte kamen.