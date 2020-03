Empfehlung - 24 Mitglieder des SCU Emlichheim erhalten ihr Sportabzeichen

Emlichheim Ende Februar fand im Clubhaus des SCU Emlichheim die Sportabzeichenverleihung der im Jahre 2019 erworbenen Sportabzeichen statt. Bei den Erwachsenen haben 24 Sportler das Abzeichen erworben. Sehr erfreulich war, dass 22 Sportabzeichen in Gold und zwei in Silber verliehen werden konnten. Die Verleihung fand in einer harmonischen Atmosphäre statt. Hierbei haben es sich die aktiven Damen der Bootcamp-Gruppe unter der Leitung von Nathalie Weerink nicht nehmen lassen, die Tische ansprechend mit Süßigkeiten und Snacks zu dekorieren. Die Vorsitzende des SCU Emlichheim, Ute Zwake, versorgte die Sportler mit Getränken. Im weiteren Verlauf erhielten die Prüfer Heinz Stroeve und Wilmar Harmsen stellvertretend für ihr Team einen schönen Präsentkorb als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit bei den Leistungsabnahmen überreicht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/24-mitglieder-des-scu-emlichheim-erhalten-ihr-sportabzeichen-346708.html