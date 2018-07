Empfehlung - 24 Kinder üben sich in Emlichheim in Karate

Emlichheim Trotz der warmen Temperaturen waren kürzlich 24 junge Sportler zum „Schnuppern“ in die Turnhalle in Emlichheim gekommen: Dank der Unterstützung von Thorsten Honekamp, Joachim Jansen, Jasmin Buddenberg und Julianne Eckhardt konnte Trainer und Erster Vorsitzender Gerwin Kwant einen eindrucksvollen Einblick in den Karatesport geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/24-kinder-ueben-sich-in-emlichheim-in-karate-244856.html