2000 Liter Diesel in Emlichheim gestohlen

gn Emlichheim. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 2000 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank an der Aatalstraße in Emlichheim. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 9200 in Verbindung zu setzen.