2000-Euro-Spende für die Bürgergemeinschaft

Die Rotraud-Saager-Stiftung mit Sitz in Emlichheim überreichte in diesen Tagen eine Zuwendung in Höhe von 2000 Euro an die Bürgergemeinschaft Emlichheim – Konzept Kultur. Das Geld ist für die Intensivierung der kulturellen Jugendarbeit bestimmt.