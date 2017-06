2000 Besucher beim „Tag der Blaulichter“ in Emlichheim

So viele Helfer und Retter auf einmal sieht man nicht häufig: Beim ersten „Tag der Blaulichter“ in Emlichheim haben Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz & Co. ihre vielfältige Arbeit demonstriert. Von Einsatzfahrzeugen bis zur Hundeshow gab es viel zu sehen.