Empfehlung - 200 Besucher lauschen „Vechtespatzen“ in Laar

Laar Schon seit einigen Jahren ist die Chorgemeinschaft „Immergrün Wilarem“ (Wilsum-Laar-Emlichheim) Patenchor der Kindertagesstätten „Vechtespatzen“ in Laar, „Kleiner Leuchtturm“ in Emlichheim und „Koekengoarn“ in Wilsum. Gemeinsame Auftritte im Laufe eines Jahres sind ein Teil der Kooperation, wie vor Kurzem im Dorfgemeinschaftshaus Laar mit den fast 70 „Vechtespatzen“-Kindern und dem Chor „Wilarem“. 200 Besucher – Eltern, Geschwister, Großeltern – waren begeistert von dem kleinen vorweihnachtlichen Konzert. Im Wechsel trugen die Kleinen mit ihrer musikalischen Begleiterin Saskia Spinder von der Musikschule Niedergrafschaft („Meine kleine Kerze leuchtet in die Nacht hinein“ – „Danke, dass ich mich so freuen kann“ – „Da war ein Stern“) und die Großen von der Chorgemeinschaft „Wilarem“ („Tröstet mein Volk“ – „Singt dem Kindlein leise Wiegenlieder“) ihre in den letzten Wochen eingeübten Lieder vor. Gemeinsam sangen die beiden Chöre das plattdeutsche Lied „Denn Esel, woar koump denn Esel vandann? Van’t Loar, en he will noa Amsterdam“ und „Macht euch bereit“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/200-besucher-lauschen-vechtespatzen-in-laar-334440.html