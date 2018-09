Empfehlung - 18 Bauplätze im „Rakers Kamp“ verkauft

Emlichheim Seit Ende Juli arbeitet ein Tiefbauunternehmen aus Lingen an der Straße „Feldkante“ in Emlichheim, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss daran werde das Unternehmen die Baustelle wechseln und die Ahornstraße in dem Baugebiet an der Berliner Straße pflastern. Nach dem Bauzeitplan sollen die Bauarbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/18-bauplaetze-im-rakers-kamp-verkauft-249334.html