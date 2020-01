Empfehlung - 152.000 Euro erlauben mobile Demenzberatung für Angehörige

Emlichheim Ein Förderzuschuss der Deutschen Fernsehlotterie in Höhe von 152.000 Euro ermöglicht die Schaffung einer mobilen gerontopsychiatrischen Beratung in der Häuslichkeit in der gesamten Grafschaft. „Endlich haben wir die Möglichkeit, eine kontinuierliche Beratung für Angehörige von Menschen mit Demenz vorzuhalten“, freut sich Karin Platje, die als Fachkraft mit der Zusatzausbildung „Demenzcoach“ neben der akademisch qualifizierten Pflegefachkraft Maike Naber das Projekt begleitet. Beide arbeiten bereits im Seniorenbereich für das Mehrgenerationenhaus in Emlichheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/152000-euro-erlauben-mobile-demenzberatung-fuer-angehoerige-339872.html