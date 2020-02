Empfehlung - 1500 Menschen hören Erna de Vries in Emlichheim zu

Emlichheim Schon lange vor Beginn der Veranstaltung am späten Mittwochnachmittag finden sich die ersten Besucher in der altreformierten Kirche in Emlichheim ein. Um 18 Uhr ist das Gotteshaus schließlich so gefüllt, dass etliche Personen keinen Sitzplatz mehr finden. Laut der Samtgemeinde Emlichheim sind es 1500 Besucher. Von nah und fern sind die Leute gekommen, um einmal noch jene mutige Frau zu erleben, die während der NS-Zeit aufgrund ihres jüdischen Glaubens verfolgt und nach Auschwitz deportiert wurde. Und die seit 1997 unzähligen, vor allem jungen Menschen von den Gräueltaten der Nazis berichtet hat – mit der Intention, dass das Geschehene nicht vergessen wird und sich nach aller Möglichkeit auch nicht wiederholt. Für die Samtgemeinde Emlichheim ist es der zweite Termin in der Veranstaltungsreihe „75 Jahre Kriegsende“, für Erna de Vries – inzwischen 96 Jahre alt – ist es der letzte öffentliche Auftritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/1500-menschen-hoeren-erna-de-vries-in-emlichheim-zu-343960.html