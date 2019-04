Empfehlung - 140 Hoogsteder packen kräftig mit an

Hoogstede „Hoogstede packt an“ hieß es auf dem Informationsflyer, den alle Haushalte in der Niedergrafschafter Gemeinde in den letzten Wochen erhielten, verbunden mit der Einladung zu einem „Tag für mein Hoogstede“. 140 Bürgerinnen und Bürger folgten dem Aufruf und machten sich am Samstagvormittag an vielen Stellen im Ort und in den Außenbereichen nützlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/140-hoogsteder-packen-an-294395.html