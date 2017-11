Empfehlung - 107.356 Radkilometer auf den Emlichheimer Tachos

gn Emlichheim. In diesem Jahr beteiligten sich in der Samtgemeinde Emlichheim 625 Personen an der bundesweiten Klimaaktion „Stadtradeln“. Sie legten in dem Zeitraum vom 19. August bis zum 8. September insgesamt 107.356 Kilometer auf ihren „Fietsen“ zurück und trugen damit zu einer Einsparung von 15.244 Kilogramm CO2 bei. Mit diesem Ergebnis belegte die Samtgemeinde unter den 620 teilnehmenden Kommunen in Deutschland einen beachtlichen 23. Platz. Im Schnitt saßen die „Stadtradler“ der Samtgemeinde rund 172 Kilometer auf dem Sattel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/107356-radkilometer-auf-den-emlichheimer-tachos-213360.html