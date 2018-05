Empfehlung - 1000 Tonnen Stahl für eine Autobahnbrücke

Emlichheim. Brücken baut das Unternehmen AMB aus Emlichheim schon seit vielen Jahren. Meistens in kleinem Rahmen, zum Beispiel für Fußgänger und Radfahrer. In den Produktionshallen an der Industriestraße in Emlichheim entsteht derzeit allerdings eine deutlich größere Brücke: Die Stahlträger, die die Mitarbeiter zusammenschweißen, sind für eine Brücke der Autobahn 30 bestimmt, die von der Grafschaft aus gesehen kurz vor Bad Oeynhausen über den Fluss Werre führt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emlichheim/1000-tonnen-stahl-fuer-eine-autobahnbruecke-237203.html