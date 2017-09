100 Radler informieren sich über Klimaschutz

gn Emlichheim. Von der Sonne verwöhnt führte die Grafschafter Klimaradtour jüngst durch die Samtgemeinde Emlichheim. Zum Start der knapp 30 Kilometer langen Tour konnten Erster Samtgemeinderat Ansgar Duling und Kreisrat Dr. Michael Kiehl weit mehr als 100 Teilnehmer begrüßen, die sowohl Kilometer für das „Stadtradeln“ in der Grafschaft sammeln als auch Einblicke in die Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien in Emlichheim werfen wollten.

Bereits die erste Station, das Bioenergiekraftwerk Emsland, das oft auch einfach als Strohheizkraftwerk bezeichnet wird, erzeugte bei der Radlergruppe Staunen. Wie Christoph Pieper von der Betreibergesellschaft des Kraftwerks erklärte, ist die Anlage mit dem eingesetzten Brennstoff Stroh und einer Feuerungsleistung von knapp 50 Megawatt das erste Kraftwerk dieser Art in Deutschland gewesen. Insgesamt werden hier pro Jahr 60.000 Tonnen Stroh verfeuert und zu Strom, Prozessdampf für die benachbarten Industrieanlagen sowie zu Nahwärme für die anliegenden Wohngebiete umgewandelt.

Als zweite Station wurde die Biogasanlage des landwirtschaftlichen Betriebes Helweg angefahren. Unter Führung von Gerold und Jan Helweg erfuhr die Besuchergruppe viel über die Funktionsweise und die biologischen Prozesse im Inneren der Anlage. Nach einer Stärkung im Café Hölscher führte die letzte Station die Radler in den Westen der Samtgemeinde. Im Windpark Emlichheim, in dem aktuell alte Windkraftanlagen durch neue, leistungsfähigere Anlagen ersetzt werden, konnte die Gelegenheit genutzt werden, ein abgebautes Windrad mit seinen Einzelkomponenten zu inspizieren. Die Gründe für dieses „Repowering“ der Altanlagen durch die neuen Windräder erläuterte Claus Stopka, der das Emlichheimer Windparkprojekt begleitet.

Weitere Details zum „Repowering“ können alle Interessierten am Mittwoch, 13. September, ab 18 Uhr erhalten, wenn das Klimaschutzmanagement zur Besichtigung des Windparks einlädt. Anmeldungen sind unter Telefon 05921 962300 möglich.