Löw startet mit offensiver Elf gegen Australien

Weltmeister Deutschland startet mit einer sehr offensiv aufgestellten Mannschaft in den Confed Cup. Bundestrainer Joachim Löw bietet in Sotschi gegen Australien in der Startelf neben Sandro Wagner, Lars Stindl und Kapitän Julian Draxler auch den Leverkusener Julian Brandt auf.