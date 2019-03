Empfehlung - Zyklon „Idai“: Zahl der Toten in Simbabwe auf 70 gestiegen

dpaHarare Am Wochenende hatten die Behörden noch von 40 Todesopfern gesprochen. Die meisten Opfer waren in der Provinz Manicaland zu beklagen. Es sei schwierig, Hilfsgüter in die am schlimmsten betroffenen Orte unweit der Grenze zu Mosambik zu bringen, weil viele Brücken und Straßen überflutet seien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zyklon-idai-zahl-der-toten-in-simbabwe-auf-70-gestiegen-287294.html