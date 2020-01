Empfehlung - Zweifel an Erfolg der neuen Organspende-Reform

dpaBerlin Der Beamtenbund dbb hat Zweifel, dass die Bürgerämter in Deutschland der Organspende den erwünschten Schub geben können. „Auch ohne zusätzliche Aufgaben ist die Arbeitsbelastung in den Bürgerämtern - vor allem in den großen Städten - enorm“, sagte der dbb-Chef Ulrich Silberbach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zweifel-an-erfolg-der-neuen-organspende-reform-339950.html