Empfehlung - Zweieinhalb Jahre Haft für 17-Jährigen nach Kampfhundattacke

dpaHeidelberg Das Gericht sah es am Montag als erwiesen an, dass der 17-Jährige am Pfingstsonntag auf einem Feld bei Leimen in Baden-Württemberg die zwei American-Staffordshire-Terrier auf einen radelnden Jungen losgelassen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zweieinhalb-jahre-haft-fuer-17-jaehrigen-nach-kampfhundattacke-335115.html