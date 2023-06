/ Lesedauer: ca. 2min Umfrage Zwei Drittel sehen in AfD Gefahr für Demokratie

Die AfD erreicht in Umfragen Rekordwerte, aber viele Deutsche sehen in ihr eine Gefahr für die Demokratie. Eine Mehrheit lehnt eine Zusammenarbeit mit Weidel, Chrupalla & Co. ab.

© Silas Stein/dpa Ein Protestplakat während einer Kundgebung gegen die AfD-Veranstaltung „Der Nationalstaat zwischen Föderalismus und Europäischer Union“. Foto: Silas Stein/dpa

Von dpa