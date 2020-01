Empfehlung - Zu wenig Frauen: Schwierige Jury-Suche im Weinstein-Prozess

dpaNew York Im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen ist der Weg für die Auftaktplädoyers frei. Das Gericht in Manhattan berief am Freitag acht weitere New Yorker als Geschworene - damit ist die Jury aus zwölf Juroren und drei Ersatzleuten komplett.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zu-wenig-frauen-schwierige-jury-suche-im-weinstein-prozess-340186.html