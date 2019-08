Empfehlung - Zentralrat der Juden sieht Religionsfreiheit unter Beschuss

dpaBrüssel/Berlin Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht mit Blick auf ein neues Gesetz in Belgien die Religionsfreiheit in ganz Europa bedroht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zentralrat-der-juden-sieht-religionsfreiheit-unter-beschuss-314827.html