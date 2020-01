Empfehlung - Zeitung: Grüne wollen Recht auf Mobilfunk durchsetzen

dpaBerlin Demnach soll der Mobilfunk in Deutschland als sogenannter Pflichtdienst angeordnet werden. Der Bund könnte Telekomunternehmen dann in unterversorgten Regionen zum Ausbau der Netze verpflichten. Die Grünen plädieren demnach auch für eine entsprechende EU-Regelung. Als Soforthilfe schlagen sie dem Bericht zufolge vor, dass Mobilfunkkunden in unterversorgten Gebieten Netze anderer Anbieter mitbenutzen dürfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zeitung-gruene-wollen-recht-auf-mobilfunk-durchsetzen-339310.html