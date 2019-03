Empfehlung - Zehnter Jahrestag: Winnenden gedenkt der Opfer des Amoklaufs

dpaWinnenden Am zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden wird dort erneut der Opfer gedacht. Um 9.33 Uhr an diesem Montag läuten in der Kleinstadt nahe Stuttgart wie in den vergangenen Jahren alle Kirchenglocken. Zu dieser Zeit ging am 11. März 2009 der erste Notruf bei der Polizei ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/zehnter-jahrestagwinnenden-gedenkt-der-opfer-des-amoklaufs-285967.html