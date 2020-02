/ Lesedauer: ca. 4min Zahl der Virusfälle in China steigt auf fast 65.000

Fast 1500 Menschen sind in China an dem Virus gestorben. Mit der neuen Einstufung der Fälle gibt es wieder einen sprunghaften Anstieg der Infektionen. Was kann bei der Rückreisewelle nach den Neujahrsferien in China passieren?