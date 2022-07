/ Lesedauer: ca. 3min Corona-Pandemie Zahl der Covid-19-Intensivpatienten wieder vierstellig

So hoch war die Zahl der an Corona schwer Erkrankten seit Wochen nicht mehr. Doch Intensivmediziner sehen bislang nur ein insgesamt moderates Wachstum bei der Belegung in den Krankenhäusern.