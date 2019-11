Empfehlung - Xi stellt sich hinter Hongkongs Regierungschefin Lam

dpaPeking „Die Zentralregierung hat großes Vertrauen in Sie und ist von Ihrer Arbeit und Ihrem Führungsteam in Hongkong voll und ganz überzeugt“, sagte Xi Jinping nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem überraschenden Treffen mit Lam in Shanghai. Es war die erste offizielle Zusammenkunft mit Lam seit Ausbruch der Proteste in Hongkong.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/xi-stellt-sich-hinter-hongkongs-regierungschefin-lam-327622.html