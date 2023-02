/ Lesedauer: ca. 2min Ukraine-Krieg Wüst warnt vor Überlastung durch Flüchtlinge

Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, seien in NRW „herzlich willkommen“, sagt der Ministerpräsident. Doch das Land stoße an seine Grenzen - und benötige weitere Hilfe vom Bund.

© Rolf Vennenbernd/dpa NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen mehr Unterstützung vom Bund. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von dpa