Empfehlung - Wolken und Regen am Feiertag

dpaOffenbach Am Tag der Deutschen Einheit an diesem Donnerstag können sich demnach nur der Südwesten und der Nordosten über längere Auflockerungen freuen. Wärmer als 10 bis 16 Grad wird es demnach nicht. An der Ostsee und im Bergland wehen starke Böen. Nachts kann es im Süden gebietsweise zu Bodenfrost kommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/wolken-und-regen-am-feiertag-321821.html