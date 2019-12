Empfehlung - Wirtschaftsweise kritisiert Steuerpläne des SPD-Chefs

dpaDüsseldorf „Wer Steuern erhöht, sendet negative Signale an die Personengesellschaften, die Arbeitsplätze schaffen. Man kann Leistungsträger kaum zu mehr Leistung und unternehmerischem Risiko ermutigen, wenn man sie zugleich schröpft“, sagte Schmidt der „Rheinischen Post“. „Wir haben im historischen Vergleich mit die höchste Steuerbelastung, die Abgaben sind in der Ära (von Kanzlerin Angela) Merkel stärker gestiegen als das Wirtschaftswachstum. Weitere Erhöhungen halte ich in dieser Situation nicht für angezeigt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/wirtschaftsweise-kritisiert-steuerplaene-des-spd-chefs-336525.html