Empfehlung - Wetterlage begünstigt verheerende Waldbrände in Kalifornien

dpaSan Francisco Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden ordneten am Samstag (Ortszeit) an, dass im nördlichen Bezirk Sonoma rund 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/wetterlage-beguenstigt-verheerende-waldbraende-in-kalifornien-326052.html