Empfehlung - Wetter extrem: Auf die Gewitter folgt die Mega-Hitze

dpaBerlin Am Mittwoch hatte es bereits Unwetter gegeben. In manchen Gegenden, vor allem in Niedersachsen und Hessen, fielen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde. Es wurden Sturmböen mit rund 100 Kilometern in der Stunde gemessen. „Es gab lokal Schauer und Gewitter bis in den Unwetterbereich hinein“, sagte DWD-Metereologe Robert Hausen. Über größere Schäden war bis in den frühen Morgen hinein jedoch nichts bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/wetter-extrem-auf-die-gewitter-folgt-die-mega-hitze-303255.html