Weltweiter Kampf gegen Ausbreitung des Coronavirus

Absagen von Großveranstaltungen, Hilfsmaßnahmen für Unternehmen: Die deutsche Politik bemüht sich an mehreren Fronten, die Coronavirus-Krise in den Griff zu bekommen. In Italien wird es in den abgeriegelten Gebieten Kontrollen geben.