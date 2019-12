Empfehlung - Weiße Weihnachten in Deutschland nur in den Alpen

dpaOffenbach Nasskalt und ungemütlich wird das Wetter an Heiligabend in Deutschland. Weiße Weihnachten gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in großen Teilen des Landes nicht - die Schneefallgrenze liegt in den kommenden Tagen zwischen 700 und 1000 Metern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/weisse-weihnachten-in-deutschland-nur-in-den-alpen-336049.html