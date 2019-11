Empfehlung - Weg frei für Kenia-Koalition in Brandenburg

dpaPotsdam Der Weg für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Brandenburg ist frei. Die Grünen sprachen sich in einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Montag mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/weg-frei-fuer-kenia-koalition-inbrandenburg-330093.html