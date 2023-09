© Gilles Bader/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa/Archiv

Zwei Soldaten gehen im Februar auf einem Militärposten an der Frontlinie im Latschin-Korridor entlang. Die Lage an der Grenze zu Aserbaidschan ist angespannt. Foto: Gilles Bader/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa/Archiv