/ Lesedauer: ca. 2min Unterricht Warnstreik: Viele Schüler können zu Hause bleiben

Busse, Züge und Co. stehen am Montag in weiten Teilen Deutschlands still. In einigen Bundesländern gibt es deshalb Sonderregeln für Schüler, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen müssen.

© Sebastian Gollnow/dpa Am Montag ist Großstreiktag in Deutschland - deshalb gibt es für viele Schülerinnen und Schüler Sonderregelungen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Von dpa